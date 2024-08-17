Игрок «Ромы» Абрахам может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам этим летом может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, к игроку проявляется интерес неназванный саудовский клуб. Сообщается, что условия как трансфера, так и личного контракта игрока выгодны для Абрахама и «Ромы». Ожидается, что футболист сделает выбор в пользу переезда в Саудовскую Аравию, несмотря на интерес со стороны «Вест Хэма».

Абрахам выступает за «Рому» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за римлян 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.