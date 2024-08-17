Гол Бителло принёс московскому «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

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Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.