Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги

«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 0
Родина
Москва

В ходе игры обе команды нанесли всего семь ударов по воротам, из которых лишь один оказался в створ — его нанёс «Шинник». На 47-й минуте матча жёлтую карточку получил игрок «Родины» Хетаг Кочиев за нарушение правил в центре поля. Также в течение игры команды подали девять угловых.

После этого матча на счету «Шинника» стало две ничьи и четыре поражения. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» одержала две победы и трижды сыграла вничью. Команда располагается на 8-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Восстановление игрока «Родины» Калмыкова от черепно-мозговой травмы займёт до трёх месяцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android