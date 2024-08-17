«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче 6-го тура Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. Итоговый результат — 0:0.

В ходе игры обе команды нанесли всего семь ударов по воротам, из которых лишь один оказался в створ — его нанёс «Шинник». На 47-й минуте матча жёлтую карточку получил игрок «Родины» Хетаг Кочиев за нарушение правил в центре поля. Также в течение игры команды подали девять угловых.

После этого матча на счету «Шинника» стало две ничьи и четыре поражения. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» одержала две победы и трижды сыграла вничью. Команда располагается на 8-м месте в турнирной таблице.