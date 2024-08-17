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Салах прокомментировал свою уникальную результативность в первых турах АПЛ

Салах прокомментировал свою уникальную результативность в первых турах АПЛ
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Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 1-го тура нового сезона АПЛ с «Ипсвич Таун» (2:0) прокомментировал свою результативность во встречах открытия этого турнира. Салах — лучший игрок в истории АПЛ по «гол+пас» в первых турах.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 60'     0:2 Салах – 65'    

«Надеюсь, я буду продолжать в том же духе весь сезон, а не только первую игру! Я стараюсь помогать команде всё время. Самое главное, чтобы команда выиграла матч. Я всегда рад забивать голы и отдавать результативные передачи, так что мне просто нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба.

Египетский футболист сделал 14 результативных действий (девять голов и пять голевых передач) и обогнал по этому показателю бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни (13). Также Салах вышел на первое место по количеству только голов в матчах открытия английской Премьер-лиги (9), превзойдя Руни, экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда и бывшего нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера. Все эти футболисты достигли показателя в восемь голов в первых играх АПЛ.

Турнирная таблица АПЛ
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