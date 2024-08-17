Салах прокомментировал свою уникальную результативность в первых турах АПЛ

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча 1-го тура нового сезона АПЛ с «Ипсвич Таун» (2:0) прокомментировал свою результативность во встречах открытия этого турнира. Салах — лучший игрок в истории АПЛ по «гол+пас» в первых турах.

«Надеюсь, я буду продолжать в том же духе весь сезон, а не только первую игру! Я стараюсь помогать команде всё время. Самое главное, чтобы команда выиграла матч. Я всегда рад забивать голы и отдавать результативные передачи, так что мне просто нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба.

Египетский футболист сделал 14 результативных действий (девять голов и пять голевых передач) и обогнал по этому показателю бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни (13). Также Салах вышел на первое место по количеству только голов в матчах открытия английской Премьер-лиги (9), превзойдя Руни, экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда и бывшего нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера. Все эти футболисты достигли показателя в восемь голов в первых играх АПЛ.