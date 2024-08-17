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«Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком» в специальной форме, сделанной в честь 100-летия клуба

«Торпедо» сыграет с «Нефтехимиком» в специальной форме, сделанной в честь 100-летия клуба
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Московское «Торпедо» проведёт матч 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком», посвящённый 100-летию клуба, в специальной форме. Игра состоится сегодня, 17 августа. Начало встречи — в 19:24 мск.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:24 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Торпедо»

Фото: ФК «Торпедо»

Фото: ФК «Торпедо»

«Форма украшена основными эмблемами нашего клуба за вековую историю, что подчёркивает связь времён. Также на лицевой стороне игровой футболки разместились год основания клуба и слоган объединённого фанатского движения «Торпедо» «Запад-5»: «Один как все и все как один».

На внутренней стороне воротника юбилейной футболки нанесена фраза «Труд. Творчество. Традиции»: это основные ценности, которые помогают человеку развиваться, опираясь на традиции своей семьи. Наш район всегда славился не только трудолюбивыми заводчанами, но и людьми творческих профессий — известными художниками и литераторами.

«Торпедо» — один из немногих клубов в России, за который действительно болеют целыми поколениями и передают свою любовь от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

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