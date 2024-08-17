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Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о том, что Юрген Клопп ненавидел в АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о том, что Юрген Клопп ненавидел в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (2:0) раскритиковал раннее начало игр в АПЛ, заявив, что бывшему главному тренеру «красных» Юргену Клоппу это тоже не нравилось.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 60'     0:2 Салах – 65'    

«Когда я начинал здесь, мне говорили много вещей, но одна из них заключалась в том, что Юрген [Клопп] ненавидел начало матча в 12:30 (согласно часовому поясу в Англии — Прим. «Чемпионата»), и сегодня команда показала, что нам не понравилось начало встречи в 12:30, потому что мы отсутствовали в игре в первом тайме», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

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