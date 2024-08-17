Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о том, что Юрген Клопп ненавидел в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (2:0) раскритиковал раннее начало игр в АПЛ, заявив, что бывшему главному тренеру «красных» Юргену Клоппу это тоже не нравилось.

«Когда я начинал здесь, мне говорили много вещей, но одна из них заключалась в том, что Юрген [Клопп] ненавидел начало матча в 12:30 (согласно часовому поясу в Англии — Прим. «Чемпионата»), и сегодня команда показала, что нам не понравилось начало встречи в 12:30, потому что мы отсутствовали в игре в первом тайме», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.