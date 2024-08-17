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«ПСЖ» рассматривает возможность подписания нового нападающего на замену Гонсалу Рамушу

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания нового нападающего на замену Гонсалу Рамушу
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«Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания нападающего после травмы лодыжки 23-летнего Гонсалу Рамуша. Об этом сообщил RMC Sport в соцсети X.

Отмечается, что время восстановления игрока может занять от нескольких недель до трёх месяцев.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Гавром», который закончился победой «парижан» 4:1, португалец был вынужден покинуть поле из-за повреждения. В последствие чего главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике попросил руководителей клуба подписать нового центрального нападающего.

Гонсалу Рамуш перешёл в французский «ПСЖ» из португальской «Бенфики» 7 августа 2023 года на правах аренды. В сезоне-2023/2024 за парижан отыграл 29 матчей и забил 11 голов. Затем французская команда выкупила трансфер футболиста.

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