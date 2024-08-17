«Ньюкасл» в меньшинстве победил «Саутгемптон», «Эвертон» проиграл «Брайтону» на старте АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Ньюкасл» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
На 28-й минуте был удалён защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер. Победу «сорокам» принёс полузащитник Жоэлинтон, который отличился на 45-й минуте.
В параллельном матче «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разгромил «Эвертон» со счётом 3:0. Голами отметились Каору Митома, Дэнни Уэлбек и Симон Адингра.
Ещё в одной встрече 1-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» и «Борнмут» сыграли вничью — 1:1. В составе хозяев отличился Крис Вуд, за «Борнмут» забил Антуан Семеньо.
- 17 августа 2024
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