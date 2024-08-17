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Александр Овечкин поздравил московское «Торпедо» со 100-летием

Александр Овечкин поздравил московское «Торпедо» со 100-летием
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил футбольный клуб «Торпедо» Москва со 100-летием.

«ФК «Торпедо», поздравляю со 100-летием клуба, желаю успехов, больше побед. Вперёд!» — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, 17 августа 1924 года состоялся первый официальный матч прародителя московского «Торпедо» — коллектива «Пролетарская кузница». За свою историю чёрно-белые трижды становились чемпионами СССР, шесть раз выигрывали Кубок Советского Союза, а также однажды завоёвывали Кубок России.

После пяти сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Торпедо» набрало девять очков. На данный момент чёрно-белые располагаются на восьмом месте. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 13 очков после пяти игр.

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