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В «Динамо» прокомментировали травму полузащитника Нгамалё

В «Динамо» прокомментировали травму полузащитника Нгамалё
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о травме нападающего Муми Нгамалё, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Нгамалё травмирован. Как понимаю, проблема с голеностопом. Более подробная информация будет понятна после обследования», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

Единственный гол в матче с «Крыльями» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

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