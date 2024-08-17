«Соперник падал в нокдаун от касания». В «Динамо» высказались о победе над «Крыльями»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

«Мы достигли результата, на который рассчитывали. Это самое главное. Где-то мы не дорабатывали, где-то не везло, где-то соперник хорошо оборонялся, тянул время и падал в нокдаун от каждого соприкосновения с мячом. Двигаемся дальше», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.