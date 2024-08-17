Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч греческой Суперлиги с «Пансерраикосом»

Полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов попали в стартовый состав ПАОКа на матч 1-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом». Игра состоится сегодня, 17 августа, в 20:00 мск.

Стартовый состав ПАОКа: Цифцис, Кендзёра, Несберг, Соареш, Виейринья, Живкович, Шваб, Оздоев, Мург, Константелиас, Чалов.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн. За новый клуб Чалов принял участие в одном официальном матче, в котором провёл на поле 47 минут и не отметился результативными действиями.