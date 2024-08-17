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Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч греческой Суперлиги с «Пансерраикосом»

Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч греческой Суперлиги с «Пансерраикосом»
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Полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов попали в стартовый состав ПАОКа на матч 1-го тура греческой Суперлиги с «Пансерраикосом». Игра состоится сегодня, 17 августа, в 20:00 мск.

Греция — Суперлига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники
Перерыв
2 : 1
Пансерраикос
0:1 Бетанкор – 31'     1:1 Шваб – 35'     2:1 Оздоев – 45+3'    

Стартовый состав ПАОКа: Цифцис, Кендзёра, Несберг, Соареш, Виейринья, Живкович, Шваб, Оздоев, Мург, Константелиас, Чалов.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн. За новый клуб Чалов принял участие в одном официальном матче, в котором провёл на поле 47 минут и не отметился результативными действиями.

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