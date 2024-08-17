«Мы встретимся снова». Траоре ответил игроку «Манчестер Юнайтед» Мартинесу

Нападающий «Фулхэма» Адама Траоре ответил на провокацию защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса. Аргентинец после победы своей команды в матче с «Фулхэмом» (1:0) заявил, что «отправил оппонента в спортзал», комментируя эпизод, в котором он уложил Траоре на газон, чисто отобрав мяч. Игрок «Фулхэма» ответил аргентинцу в своих соцсетях, опубликовав фотографию с надписью: «Не переживай. Мы встретимся снова».

Фото: Cоцсети Траоре

Единственный гол в составе «Манчестер Юнайтед» забил нападающий Джошуа Зиркзее.

28-летний Траоре играет за «Фулхэм» с августа 2023 года. В минувшем сезоне на его счету участие в 18 матчах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи. Испанец является воспитанником «Барселоны».