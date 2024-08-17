«Ситуация нехорошая». Тренер «Динамо» Личка высказался о травме Нгамалё

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о травме нападающего Муми Нгамалё, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«Что с Нгамалё? Ситуация нехорошая. Но пока не могу сказать, что будет. Доктор сказал, что он выбыл на длительное время», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

Единственный гол в матче с «Крыльями» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.