Антонио Конте рассказал, что ждёт от «Наполи» в предстоящем сезоне

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте на своей пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, что ждёт от команды в предстоящем сезоне.

«Я здесь всего месяц, так что говорить о целях на данный момент сложно. Единственное, хочу сказать, что в этом сезоне нам надо быть готовыми страдать и оставаться единым целым. Трудности должны нас сплотить, чтобы мы могли получить от них максимальную отдачу. Мы стараемся работать так, чтобы уходить с поля в мокрых майках. Нам надо выжать из себя больше, чем максимум», — приводит слова Конте Sky Italia.

Антонио Конте возглавил «Наполи» в нынешнее межсезонье. 55-летний специалист заключил контракт с командой из Неаполя на три года. За свою тренерскую карьеру Конте четыре раза становился чемпионом Италии и один раз — чемпионом Англии, являясь главным тренером лондонского «Челси».