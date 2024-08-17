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Игрок «Крыльев Советов» Бабкин прокомментировал поражение от «Динамо»

Игрок «Крыльев Советов» Бабкин прокомментировал поражение от «Динамо»
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин прокомментировал поражение в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиге с «Динамо» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«У нас сложный календарь на старте, действительно достойные соперники. Но есть движение. В матче с «Динамо» мы показали достойную игру, но соперник был сильнее сегодня. Были моменты, которые нужно оставить в своей голове и отталкиваться о них, двигаясь дальше», — передаёт слова Бабкина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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