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Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на слухи о возможном увольнении Осинькина

Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на слухи о возможном увольнении Осинькина
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Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Игоря Осинькина.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Информация о том, что Осинькин может быть уволен на следующей неделе — это вброс. Никакого заседания совета директоров на следующей неделе не планировалось и не будет. Игорь Витальевич готовит команду к «Пари НН», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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