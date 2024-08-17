Бителло прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), а также высказался о травме нападающего Муми Нгамалё. Отметим, что Бителло стал автором единственного гола.

«Меня часто били по ногам? Я всегда стараюсь играть с мячом, и соперники это знают. Так что мне всегда много достаётся. Игра равная получилась. Что касается гола… посчитал, что момент будет лучше завершить так. К счастью, всё получилось.

Муми Нгамалё, видимо, получил серьёзную травму? Я не знаю. Надеюсь, что он будет готов как можно скорее. Но это вопросы к врачам», — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

Напомним, под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.