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Бителло прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

Бителло прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), а также высказался о травме нападающего Муми Нгамалё. Отметим, что Бителло стал автором единственного гола.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Меня часто били по ногам? Я всегда стараюсь играть с мячом, и соперники это знают. Так что мне всегда много достаётся. Игра равная получилась. Что касается гола… посчитал, что момент будет лучше завершить так. К счастью, всё получилось.

Муми Нгамалё, видимо, получил серьёзную травму? Я не знаю. Надеюсь, что он будет готов как можно скорее. Но это вопросы к врачам», — сказал Бителло в эфире «Матч ТВ».

Напомним, под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

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