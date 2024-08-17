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«КАМАЗ» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче 6-го тура Первой лиги

«КАМАЗ» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче 6-го тура Первой лиги
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались челнинский «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Горелов – 3'     2:0 Горелов – 26'     3:0 Козлов – 45'    

В составе хозяев отличились полузащитники Павел Горелов (дважды) и Иван Козлов. Все голы были забиты в первом тайме.

«КАМАЗ» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков после шести матчей. «СКА-Хабаровск» находится на 15-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 13 очков после пяти игр. В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с саратовским «Соколом», а «КАМАЗ» — с калининградской «Балтикой».

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