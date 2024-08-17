«КАМАЗ» разгромил «СКА-Хабаровск» в матче 6-го тура Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались челнинский «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой (Раменское). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 3:0.
В составе хозяев отличились полузащитники Павел Горелов (дважды) и Иван Козлов. Все голы были забиты в первом тайме.
«КАМАЗ» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков после шести матчей. «СКА-Хабаровск» находится на 15-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал», который набрал 13 очков после пяти игр. В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с саратовским «Соколом», а «КАМАЗ» — с калининградской «Балтикой».
- 17 августа 2024
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