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«Марсель» разгромил «Брест» со счётом 5:1 в матче 1-го тура Лиги 1

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Матч завершился победой «Марселя» со счётом 5:1.

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд с передачи хавбека Амина Арита. На 20-й минуте «Марсель» удвоил преимущество в счёте: забил полузащитник Луис Энрике, которому также ассистировал Арит. На 31-й минуте Гринвуд оформил дубль, реализовав пенальти. На 45+6-й минуте «Брест» отыграл один мяч благодаря точному удару Махди Камара.

Во втором тайме «Марсель» развил своё преимущество: на 48-й минуте Луис Энрике оформил дубль, а на 69-й минуте Элье Ваи установил окончательный счёт в матче, реализовав пенальти — 5:1.