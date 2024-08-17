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Врач «Динамо» сообщил характер травмы Муми Нгамалё

Врач «Динамо» сообщил характер травмы Муми Нгамалё
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Врач «Динамо» Александр Родионов высказался о травме нападающего Муми Нгамалё, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«У Нгамалё контактная травма голеностопа с повреждениями капсульно-связочного аппарата. Насколько серьёзно, покажет обследование. На данный момент сделано всё: обезболивание и мобилизация сустава. Отёк остановлен.

Дальше будем разбираться уже завтра, конкретные сроки восстановления будут понятны в ближайшие часы. Предварительно 4-6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов

Напомним, под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

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