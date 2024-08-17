«Ростов» — «Оренбург»: Химми Марин удвоил преимущество гостей на 34-й минуте

В эти минуты на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону продолжается матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречаются «Ростов» и «Оренбург». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте нападающий Химми Марин удвоил преимущество гостей. Ранее, на 18-й минуте, счёт открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Оренбург» встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью 1:1 на поле «Оренбурга», а во втором круге «Ростов» одержал победу на домашнем стадионе со счётом 2:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона обе команды имеют в своём активе по шесть очков: «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» — 8-е.