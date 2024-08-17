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«Ростов» — «Оренбург»: Химми Марин удвоил преимущество гостей на 34-й минуте

«Ростов» — «Оренбург»: Химми Марин удвоил преимущество гостей на 34-й минуте
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В эти минуты на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону продолжается матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, где встречаются «Ростов» и «Оренбург». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
2 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'    

На 34-й минуте нападающий Химми Марин удвоил преимущество гостей. Ранее, на 18-й минуте, счёт открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Оренбург» встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью 1:1 на поле «Оренбурга», а во втором круге «Ростов» одержал победу на домашнем стадионе со счётом 2:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона обе команды имеют в своём активе по шесть очков: «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» — 8-е.

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