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«Байер» — «Штутгарт»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок Германии

Сегодня, 17 августа, состоится матч Суперкубка Германии, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Гамбурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Германии 2024 . Финал Суперкубок Германии 2024 . Финал 17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК Байер Леверкузен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны стартовые составы команд:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Андрих, Вирц, Адли, Бонифасе.

«Штутгарт»: Нюбель, Штенцель, Руо, Хабот, Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Мвумпа, Фюрих, Демирович, Ундав.

В первом круге минувшего сезона немецкой Бундеслиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Байер» и «Штутгарт» также поделили очки. Клубы встречались в матче 1/4 финала Кубка Германии. В той игре подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо победили соперника со счётом 3:2.

«Байер» выиграл чемпионат Германии и Кубок Германии по итогам минувшего сезона. «Штутгарт» занял второе место в Бундеслиге.