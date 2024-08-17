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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал, как реагирует на слухи об отставке

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал, как реагирует на слухи об отставке
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) рассказал, как реагирует на слухи о своей отставке из клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

«Пролистываю и иду дальше. Если к нашей игре в нынешнем состоянии есть какие‑то вопросы, то мы готовы это обсудить. Не думаю, что мы должны были сегодня явно переигрывать «Динамо», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче с «Крыльями» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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