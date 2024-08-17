Тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал, как реагирует на слухи об отставке

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) рассказал, как реагирует на слухи о своей отставке из клуба.

«Пролистываю и иду дальше. Если к нашей игре в нынешнем состоянии есть какие‑то вопросы, то мы готовы это обсудить. Не думаю, что мы должны были сегодня явно переигрывать «Динамо», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче с «Крыльями» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.