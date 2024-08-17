Личка — об игре с «Крыльями»: в начале прошлого сезона такой матч «Динамо» бы не выиграло

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).

«Мы разговаривали, что соперник не находится в идеальной форме. Но «Крылья» играли очень хорошо, очень хорошо оборонялись, работали все 90 минут. К счастью, получилось забить один гол. Это очень важная победа для нас. В прошлом году в начале сезона такой матч мы бы не выиграли. Я рад, что мы добыли три очка в таком сложном матче», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.