«Крылья Советов» показали свой худший старт в РПЛ за последние пять лет

После матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) в активе «Крыльев Советов» пять очков. Это худший результат «Крыльев Советов» на старте сезоне РПЛ за последние пять лет.

В сезоне-2019/2020 «Крылья Советов» также набрали три очка после пяти матчей РПЛ. Тогда самарская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко, и вылетела в Первую лигу.

Единственный гол в матче с «Динамо» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

«Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 12 очков.