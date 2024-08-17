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«Крылья Советов» показали свой худший старт в РПЛ за последние пять лет

«Крылья Советов» показали свой худший старт в РПЛ за последние пять лет
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После матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:1) в активе «Крыльев Советов» пять очков. Это худший результат «Крыльев Советов» на старте сезоне РПЛ за последние пять лет.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

В сезоне-2019/2020 «Крылья Советов» также набрали три очка после пяти матчей РПЛ. Тогда самарская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко, и вылетела в Первую лигу.

Единственный гол в матче с «Динамо» был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

«Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 12 очков.

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