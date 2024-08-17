«Ростов» — «Оренбург»: Комличенко оформил дубль за две минуты, сравняв счёт

В эти минуты на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Оренбург». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил два гола подряд на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт в матче.
В прошлом сезоне «Ростов» и «Оренбург» встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью 1:1 на поле «Оренбурга», а во втором круге «Ростов» одержал победу на домашнем стадионе со счётом 2:1.
После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона обе команды имеют в своём активе по шесть очков: «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» — 8-е.
- 17 августа 2024
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