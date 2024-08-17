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«Боруссия» Д разгромила «Феникс» в матче 1/32 финала Кубка Германии

«Боруссия» Д разгромила «Феникс» в матче 1/32 финала Кубка Германии
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Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встречались «Феникс» из города Любек и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Дортмундцы одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Кубок Германии . 1/32 финала
17 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Феникс Любек
Любек
Окончен
1 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Антон – 3'     0:2 Джан – 31'     0:3 Брандт – 45+1'     1:3 Iloka – 55'     1:4 Дюранвиль – 62'    

Первый гол в матче был забит уже на 3-й минуте. Отличился защитник «Боруссии» Вальдемар Антон. На 31-й минуте полузащитник Эмре Джан удвоил преимущество «шмелей», реализовав 11-метровый удар. На 45+1-й минуте Юлиан Брандт сделал счёт 3:0. На 55-й минуте нападающий «Феникса» Обинна Илока отыграл один мяч. Однако на 64-й минуте игрок «Боруссии» Жюльен Дюранвиль вновь довёл разрыв до трёх голов.

Напомним, действующим обладателем трофея является леверкузенский «Байер».

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