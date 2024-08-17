«Боруссия» Д разгромила «Феникс» в матче 1/32 финала Кубка Германии

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Германии, в котором встречались «Феникс» из города Любек и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Дортмундцы одержали разгромную победу со счётом 4:1.
Первый гол в матче был забит уже на 3-й минуте. Отличился защитник «Боруссии» Вальдемар Антон. На 31-й минуте полузащитник Эмре Джан удвоил преимущество «шмелей», реализовав 11-метровый удар. На 45+1-й минуте Юлиан Брандт сделал счёт 3:0. На 55-й минуте нападающий «Феникса» Обинна Илока отыграл один мяч. Однако на 64-й минуте игрок «Боруссии» Жюльен Дюранвиль вновь довёл разрыв до трёх голов.
Напомним, действующим обладателем трофея является леверкузенский «Байер».
- 17 августа 2024
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