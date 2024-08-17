«Динамо» Москва выдало лучшую серию из домашних побед в РПЛ за 13 лет

Московское «Динамо» в домашнем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги обыграло «Крылья Советов» (1:0), продлив победную серию в чемпионатах России на «ВТБ Арене» до шести матчей. Это лучший результат команды с 2011 года, когда серия достигла семи матчей. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sport.

Эта серия началась в матче 26-го тура чемпионата России-2023/2024 c «Зенитом», когда московский клуб победил со счётом 1:0, а гол забил Константин Тюкавин. 5 мая в 27-м туре динамовцы обыграли «Сочи» со счётом 3:2, через тур — «Крылья Советов» (4:1).

В сезоне-2024/2025 в 1-м туре «Динамо» обыграло «Факел» со счётом 3:1. Голами отметились Иван Лепский, Муми Нгамалё и Ярославе Гладышев. Во 2-м туре команда с аналогичным счётом обыграла «Локомотив». Голы забили Лука Гагнидзе, Милан Майсторович и Муми Нгамалё.