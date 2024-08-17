Матч «Реймс» — «Лилль» остановлен из-за травмы игрока

Матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Реймсом» и «Лиллем» остановлен из-за травмы полузащитника гостей Анхеля Гомеса. Игра проходит на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

В начале матча полузащитник «Лилля» Анхель Гомес столкнулся с 19-летним хавбеком «Реймса» Амаду Коне. После этого игра была остановлена, поскольку Гомес потерял сознание после контакта с Коне. На поле вышла медицинская бригада для оказания помощи.

Амаду Коне получил прямую красную карточку за этот фол. Фанаты на стадионе скандируют имя пострадавшего игрока. Ожидается, что матч может быть возобновлён после того, как футболист будет отправлен в больницу. Об этом сообщает RMC Sport.

Новый сезон Лиги 1 начался в пятницу, 16 августа.