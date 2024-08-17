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Потенциальный новичок «Арсенала» Мерино не включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч

Потенциальный новичок «Арсенала» Мерино не включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч
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Полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микеля Мерино не включили в заявку команды на игру 1-го тура чемпионата Испании. В воскресенье, 18 августа, команда из Сан-Себастьяна на своем поле будет принимать «Райо Вальекано».

Испания — Примера . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как сообщает Фабрицио Романо в соцсети X, отсутствие игрока в заявке объясняется тем, что переговоры «Реала Сосьедад» и «Арсенала» по трансферу находятся на финальной стадии. Контракт готов еще с июля, и стороны, наконец, близки к соглашению. Сам Мерино очень желает перехода к «канонирам».

Микель Мерино является игроком «Реала Сосьедад» с 2018 года. За него он провел 242 матча, забил 27 голов и отдал 30 голевых передач. В составе национальной сборной Испании, становился чемпионом Европы и обладателем Лиги Наций. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Мерино оценивается в € 50 млн.

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