Потенциальный новичок «Арсенала» Мерино не включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч

Полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микеля Мерино не включили в заявку команды на игру 1-го тура чемпионата Испании. В воскресенье, 18 августа, команда из Сан-Себастьяна на своем поле будет принимать «Райо Вальекано».

Как сообщает Фабрицио Романо в соцсети X, отсутствие игрока в заявке объясняется тем, что переговоры «Реала Сосьедад» и «Арсенала» по трансферу находятся на финальной стадии. Контракт готов еще с июля, и стороны, наконец, близки к соглашению. Сам Мерино очень желает перехода к «канонирам».

Микель Мерино является игроком «Реала Сосьедад» с 2018 года. За него он провел 242 матча, забил 27 голов и отдал 30 голевых передач. В составе национальной сборной Испании, становился чемпионом Европы и обладателем Лиги Наций. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Мерино оценивается в € 50 млн.