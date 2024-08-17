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«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» с Роналду в матче за Суперкубок Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» с Роналду в матче за Суперкубок Саудовской Аравии
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Завершился матч за Суперкубок Саудовской Аравии между «Аль-Насром», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Аль-Хилялем», за который играет бывший футболист «Зенита» Малком. Встреча прошла на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:1.

Суперкубок Саудовской Аравии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 19:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 44'     1:1 Милинкович-Савич – 55'     1:2 Митрович – 63'     1:3 Митрович – 69'     1:4 Малком – 72'    

На 44-й минуте матча счёт открыл Криштиану Роналду. Ему ассистировал нападающий Абдулрахман Гариб.

Однако во втором тайме «Аль-Хиляль» переломил ход встречи. На 55-й минуте счёт сравнял полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич с передачи нападающего Александра Митровича. На 63-й минуте забил уже сам Александр Митрович, которому ассистировал Рубен Невеш. Через шесть минут Митрович оформил дубль с передачи Малкома. На 72-й минуте Малком установил окончательный счёт — 4:1.

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