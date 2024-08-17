«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» с Роналду в матче за Суперкубок Саудовской Аравии

Завершился матч за Суперкубок Саудовской Аравии между «Аль-Насром», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, и «Аль-Хилялем», за который играет бывший футболист «Зенита» Малком. Встреча прошла на стадионе «Принц Султан бин Абдул Азиз» (Абха, Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:1.

На 44-й минуте матча счёт открыл Криштиану Роналду. Ему ассистировал нападающий Абдулрахман Гариб.

Однако во втором тайме «Аль-Хиляль» переломил ход встречи. На 55-й минуте счёт сравнял полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич с передачи нападающего Александра Митровича. На 63-й минуте забил уже сам Александр Митрович, которому ассистировал Рубен Невеш. Через шесть минут Митрович оформил дубль с передачи Малкома. На 72-й минуте Малком установил окончательный счёт — 4:1.