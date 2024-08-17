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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в день 100-летия клуба и поднялось на второе место в лиге

«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в день 100-летия клуба и поднялось на второе место в лиге
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» встречалось с «Нефтехимиком». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе Олегом Соколовым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 19:24 мск. Автозаводцы одержали победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:24 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Петров – 30'     1:1 Корян – 32'     2:1 Манелов – 35'    

Гостям удалось выйти вперёд на 30-й минуте. Гол прямым ударом со штрафного забил полузащитник Максим Петров. «Торпедо» отыгралось уже спустя две минуты. Забитый мяч в свой актив записал нападающий Аршак Корян. Свой второй мяч чёрно-белые забили на 35-й минуте. Отличился форвард Ираклий Манелов.

Отметим, что матч проходил в день 100-летния московского «Торпедо».

После этой победы в активе «Торпедо» стало 12 очков. Подопечные Олега Кононова поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. «Нефтехимик» с 10 очками находится на пятой строчке.

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