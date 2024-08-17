Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Аланию» в матче Первой лиги

Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе « Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый результат — 0:0.

Команды не забили друг другу голов. В матче было показано пять жёлтых карточек и одна красная. Её получил защитник «Алании» Константин Плиев, на счету которого также два предупреждения.

После этого матча тульский «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков после шести матчей. «Алания» после такого же количества игр набрала восемь очко и занимает девятое место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Тюменью», а «Алания» проведёт свой матч с «Шинником» в Ярославле.