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Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Аланию» в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Аланию» в матче Первой лиги
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Завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе « Арсенал» в Туле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко (Краснодар). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ
Удаления: нет / Плиев – 80'

Команды не забили друг другу голов. В матче было показано пять жёлтых карточек и одна красная. Её получил защитник «Алании» Константин Плиев, на счету которого также два предупреждения.

После этого матча тульский «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков после шести матчей. «Алания» после такого же количества игр набрала восемь очко и занимает девятое место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Тюменью», а «Алания» проведёт свой матч с «Шинником» в Ярославле.

Турнирная таблица Первой Лиги
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