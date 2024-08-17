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Ростов — Оренбург, результат матча 17 августа 2024, счёт 3:2, РПЛ 2024/2025

«Ростов» одержал волевую победу в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом»
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Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обсуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».

Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.

«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. «Оренбург» (5) располагается на девятой строчке.

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