«Ростов» одержал волевую победу в матче 5-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обсуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Ростов» одержал победу со счётом 3:2.
Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».
Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.
«Ростов» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. «Оренбург» (5) располагается на девятой строчке.
- 17 августа 2024
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