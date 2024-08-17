Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» вырвала победу у «Вест Хэма» в матче 1-го тура АПЛ

«Астон Вилла» вырвала победу у «Вест Хэма» в матче 1-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Лондон» в столице Англии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Онана – 4'     1:1 Пакета – 37'     1:2 Дуран – 79'    

«Астон Вилла» забила свой первый гол уже на 4-й минуте игры. С передачи бельгийского полузащитника Юри Тилеманса отличился Амаду Онана. На 37-й минуте «Вест Хэм» получил возможность пробить 11-метровый, который реализовал бразилец Лукас Пакета. Победу команде из Бирмингема принёс гол колумбийского нападающего Джона Дурана на 79-й минуте.

В следующем туре «Астон Вилла» встретится с лондонским «Арсеналом». Матч состоится 24 августа. «Вест Хэм» в тот же день сыграет с «Кристал Пэлас».

Материалы по теме
Битва топов в Англии, важная игра для Роналду, Кузяев против «ПСЖ». Главные матчи выходных
Рейтинг
Битва топов в Англии, важная игра для Роналду, Кузяев против «ПСЖ». Главные матчи выходных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android