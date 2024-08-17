«Астон Вилла» вырвала победу у «Вест Хэма» в матче 1-го тура АПЛ

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Лондон» в столице Англии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

«Астон Вилла» забила свой первый гол уже на 4-й минуте игры. С передачи бельгийского полузащитника Юри Тилеманса отличился Амаду Онана. На 37-й минуте «Вест Хэм» получил возможность пробить 11-метровый, который реализовал бразилец Лукас Пакета. Победу команде из Бирмингема принёс гол колумбийского нападающего Джона Дурана на 79-й минуте.

В следующем туре «Астон Вилла» встретится с лондонским «Арсеналом». Матч состоится 24 августа. «Вест Хэм» в тот же день сыграет с «Кристал Пэлас».