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«Валенсия» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Примеры

«Валенсия» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Примеры
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Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Москера, Васкес, Коррея, Гасеровски, Вайя, Герра, Алмейда, Д. Лопес, Дуро, Мир.

«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Мартинес, Кунде, Берналь, Кубарси, Касадо, Торрес, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках Примеры. Игра 17-го тура завершилась вничью со счётом 1:1, а в матче 33-го тура «Барселона» одержала победу — 4:2.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице. «Валенсия», в свою очередь, заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.

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