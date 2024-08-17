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«Интер» упустил победу над «Дженоа» в концовке матча 1-го тура Серии А

«Интер» упустил победу над «Дженоа» в концовке матча 1-го тура Серии А
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Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Итоговый результат — 2:2.

Италия — Серия А . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 2
Интер М
Милан
1:0 Вольякко – 20'     1:1 Тюрам – 30'     1:2 Тюрам – 82'     2:2 Мессьяс – 90+5'    

На 20-й минуте счёт открыл защитник «Дженоа» Алессандро Вольякко. На 30-й минуте забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 82-й минуте Тюрам вывел свою команду вперёд. На 90+5-й минуте нападающий «Дженоа» Жуниор Мессьяс не смог реализовать пенальти, однако затем послал мяч в сетку ворот соперника — 2:2.

В параллельном матче стартового тура Серии А играли «Парма» и «Фиорентина». Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Пармы» отличился полузащитник Деннис Ман, у «Фиорентины» забил защитник Кристиано Бираги.

Италия — Серия А . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Ман – 22'     1:1 Бираги – 75'    
Удаления: нет / Понграчич – 83'
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