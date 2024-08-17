«Интер» упустил победу над «Дженоа» в концовке матча 1-го тура Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Итоговый результат — 2:2.
На 20-й минуте счёт открыл защитник «Дженоа» Алессандро Вольякко. На 30-й минуте забил нападающий «Интера» Маркус Тюрам. На 82-й минуте Тюрам вывел свою команду вперёд. На 90+5-й минуте нападающий «Дженоа» Жуниор Мессьяс не смог реализовать пенальти, однако затем послал мяч в сетку ворот соперника — 2:2.
В параллельном матче стартового тура Серии А играли «Парма» и «Фиорентина». Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Пармы» отличился полузащитник Деннис Ман, у «Фиорентины» забил защитник Кристиано Бираги.
- 17 августа 2024
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