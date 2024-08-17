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«Байер» — «Штутгарт»: подопечные Хаби Алонсо открыли счёт

«Байер» — «Штутгарт»: подопечные Хаби Алонсо открыли счёт
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В эти минуты проходит матч Суперкубка Германии, в котором встречаются леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра идёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Штилер из Гамбурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Германии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Перерыв
1 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Бонифасе – 11'     1:1 Мийо – 15'    
Удаления: Терье – 37' / нет

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Байера» Виктор Бонифасе, которому ассистировал защитник Эдмон Тапсоба.

В первом круге минувшего сезона немецкой Бундеслиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Байер» и «Штутгарт» также поделили очки. Клубы встречались в матче 1/4 финала Кубка Германии. В той игре подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо победили соперника со счётом 3:2.

«Байер» выиграл чемпионат Германии и Кубок Германии по итогам минувшего сезона. «Штутгарт» занял второе место в Бундеслиге.

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