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«Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом» благодаря автоголу

«Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом» благодаря автоголу
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Сегодня, 17 августа 2024 года, на стадионе «Эль Садар» в Памплоне прошёл матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Леганес». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Крус – 22'     1:1 Сориано – 79'    

«Леганес» открыл счёт на 22-й минуте благодаря точному удару Хуана Круса, который после навеса Хави Эрнандеса отправил мяч в левый угол ворот.

На 80-й минуте хозяева смогли сравнять счёт. Автоголом отметился вратарь «Леганеса» Хуан Сориано.

Последний раз «Осасуна» и «Леганес» встречались в официальном матче в 2020 году. Тогда «красные» одержали победу со счётом 2:0.

В следующем туре «Осасуна» встретится с «Мальоркой» 24 августа, а «Леганес» 25 августа сыграет с «Лас-Пальмасом».

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