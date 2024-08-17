«Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом» благодаря автоголу

Сегодня, 17 августа 2024 года, на стадионе «Эль Садар» в Памплоне прошёл матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Леганес». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

«Леганес» открыл счёт на 22-й минуте благодаря точному удару Хуана Круса, который после навеса Хави Эрнандеса отправил мяч в левый угол ворот.

На 80-й минуте хозяева смогли сравнять счёт. Автоголом отметился вратарь «Леганеса» Хуан Сориано.

Последний раз «Осасуна» и «Леганес» встречались в официальном матче в 2020 году. Тогда «красные» одержали победу со счётом 2:0.

В следующем туре «Осасуна» встретится с «Мальоркой» 24 августа, а «Леганес» 25 августа сыграет с «Лас-Пальмасом».