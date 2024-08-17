«Байер» — «Штутгарт»: Мийо сравнял счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч Суперкубка Германии, в котором встречаются леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра идёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступает Тобиас Штилер из Гамбурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Байера» Виктор Бонифасе, которому ассистировал защитник Эдмон Тапсоба. На 15-й минуте забил полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо с передачи Максимилиана Миттельштедта.

В первом круге минувшего сезона немецкой Бундеслиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Байер» и «Штутгарт» также поделили очки. Клубы встречались в матче 1/4 финала Кубка Германии. В той игре подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо победили соперника со счётом 3:2.