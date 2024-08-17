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Маринато Гильерме ответил на вопрос о разнице уличного футбола в России и Бразилии

Маринато Гильерме ответил на вопрос о разнице уличного футбола в России и Бразилии
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о разнице уличного футбола в России и Бразилии.

«Не могу чётко ответить на вопрос про разницу уличного футбола в России и Бразилии. Я не знаю, как он выглядит в России. В Бразилии это происходит повсюду. Там в каждом районе есть футбольная площадка или поле. Дети в Бразилии действительно любят играть в футбол на улице. Этот опыт помогает футболистам, когда они уже стали профессионалами — характер и технические качества.

На маленьком поле сначала было странно. Давно не играл. Обычно в отпуске ничего не делаю. Когда будет свободное время, надо играть побольше», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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