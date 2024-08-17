Маринато Гильерме: есть варианты продолжить карьеру в России и Бразилии, но я пока думаю

Бывший голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился предположениями относительно своего будущего в футбольной карьере.

«Сейчас стараюсь держать форму, тренируюсь. Сейчас команды нет, но в любой момент может появиться вариант, поэтому я должен быть готов. Пока нет мыслей о завершении карьеры. Я хочу ещё хотя бы полтора-два года играть в футбол. Было бы лучше в России играть, но как получится. Из Бразилии и России есть варианты, но пока я думаю. Знаю, что сезон уже идёт, но трансферное окно до сентября, поэтому не надо торопиться», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.