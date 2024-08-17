Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Пансерраикос», Чалов был заменён на 71-й минуте

Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Пансерраикос», Чалов был заменён на 71-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура греческой Суперлиги, в котором играли ПАОК и «Пансерраикос». ПАОК одержал победу со счётом 3:2.

Греция — Суперлига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 2
Пансерраикос
Серре
0:1 Бетанкор – 31'     1:1 Шваб – 35'     2:1 Оздоев – 45+3'     2:2 Саласар – 49'     3:2 Шваб – 60'    

В составе ПАОКа дублем отметился полузащитник Штефан Шваб, оба гола он забил с пенальти, ещё один мяч на счету российского хавбека Магомеда Оздоева. У гостей отличились Хефте Бетанкор и Хуан Саласар.

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и провёл на поле 71 минуту. За это время футболист не отметился результативными действиями.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.

Материалы по теме
Чалов и Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч греческой Суперлиги с «Пансерраикосом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android