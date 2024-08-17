Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Пансерраикос», Чалов был заменён на 71-й минуте
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Завершился матч 1-го тура греческой Суперлиги, в котором играли ПАОК и «Пансерраикос». ПАОК одержал победу со счётом 3:2.
Греция — Суперлига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 2
Пансерраикос
Серре
0:1 Бетанкор – 31' 1:1 Шваб – 35' 2:1 Оздоев – 45+3' 2:2 Саласар – 49' 3:2 Шваб – 60'
В составе ПАОКа дублем отметился полузащитник Штефан Шваб, оба гола он забил с пенальти, ещё один мяч на счету российского хавбека Магомеда Оздоева. У гостей отличились Хефте Бетанкор и Хуан Саласар.
Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и провёл на поле 71 минуту. За это время футболист не отметился результативными действиями.
1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.
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