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Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Пансерраикос», Чалов был заменён на 71-й минуте

Завершился матч 1-го тура греческой Суперлиги, в котором играли ПАОК и «Пансерраикос». ПАОК одержал победу со счётом 3:2.

В составе ПАОКа дублем отметился полузащитник Штефан Шваб, оба гола он забил с пенальти, ещё один мяч на счету российского хавбека Магомеда Оздоева. У гостей отличились Хефте Бетанкор и Хуан Саласар.

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов вышел в стартовом составе и провёл на поле 71 минуту. За это время футболист не отметился результативными действиями.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 11 млн.