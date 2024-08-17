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Видеообзор победы московского «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Видеообзор победы московского «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»
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Сегодня, 17 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Динамо».

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Его автором стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. Результативную передачу отдал нападающий Константин Тюкавин.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Динамо» набрало 12 очков. На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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