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Георгий Джикия ответил на вопрос, возможно ли его участие в Медиалиге

Бывший защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, ныне находящийся в статусе свободного агента, ответил на вопрос о своём возможном участии в Медиалиге.

— Насколько возможно ваше участие в Медиалиге?

— Невозможно.

— Вы фотографировались с формой ФК «10». Что это было?

— Приехал к друзьям. Приехал поддержал ребят, мне сделали подарок, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.