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«Лилль» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1, который был остановлен из-за травмы игрока

«Лилль» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1, который был остановлен из-за травмы игрока
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Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Реймсом» и «Лиллем». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Эрик Ваттеллье.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Диаките – 45+30'     0:2 Дэвид – 90+3'    
Удаления: Коне – 15' / нет

В начале матча полузащитник «Лилля» Анхель Гомес столкнулся с 19-летним хавбеком «Реймса» Амаду Коне. Тогда игра была остановлена, поскольку Гомес потерял сознание после контакта с Коне. Амаду Коне получил прямую красную карточку за этот фол. Матч возобновился после того, как Гомес был отправлен в больницу. На 45+30-й минуте матча забил защитник «Лилля» Бафоде Диаките.

На 90+3-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид — 2:0.

После этого матча «Лилль» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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