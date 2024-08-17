«Лилль» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1, который был остановлен из-за травмы игрока

Завершился матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Реймсом» и «Лиллем». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Эрик Ваттеллье.

В начале матча полузащитник «Лилля» Анхель Гомес столкнулся с 19-летним хавбеком «Реймса» Амаду Коне. Тогда игра была остановлена, поскольку Гомес потерял сознание после контакта с Коне. Амаду Коне получил прямую красную карточку за этот фол. Матч возобновился после того, как Гомес был отправлен в больницу. На 45+30-й минуте матча забил защитник «Лилля» Бафоде Диаките.

На 90+3-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид — 2:0.

После этого матча «Лилль» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.