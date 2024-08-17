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«Чтобы забивать, нужен талант». Тренер «Арсенала» — о нулевой ничьей с «Аланией»

«Чтобы забивать, нужен талант». Тренер «Арсенала» — о нулевой ничьей с «Аланией»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал нулевую ничью в матче 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Аланией», а также рассказал о том, что клубы договорились об изменении в календаре и поменялись кругами.

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ
Удаления: нет / Плиев – 80'

«Чтобы забивать, нужен талант. Как и всё остальное — это редкость. Вот такой комментарий сегодня. Нужно играть агрессивнее и хладнокровнее. Пока у нас с этим проблемы, хотя моменты и подходы были.

«Алания» предложила перенести этот матч в Тулу, мы согласились. В ноябре нам будет комфортнее играть на их поле — на юге», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После этого матча тульский «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков после шести матчей. «Алания» после такого же количества игр набрала восемь очко и занимает девятое место.

В следующем туре «Арсенал» сыграет в гостях с «Тюменью», а «Алания» проведёт свой матч с «Шинником» в Ярославле.

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