Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: поздравляю Безбородова с победой «Ростова»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о судействе в матче 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).
«Поздравляю Безбородова с победой «Ростова». На этом всё!» — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Первый тайм остался за гостями: на 18-й минуте счёт открыл полузащитник Брайан Мансилья, отправив мяч в дальнюю девятку ворот после удара из-за пределов штрафной. На 34-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество «Оренбурга».
Во втором тайме вышедший на замену нападающий «Ростова» Николай Комличенко дважды поразил ворота соперника на 51-й и 52-й минутах, сравняв счёт. В добавленное время, на 90+4-й минуте, победный гол забил нападающий Роналдо, обеспечив «Ростову» три очка.
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