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Игрок «Лилля» забил гол на 45+30-й минуте первого тайма в матче Лиги 1 с «Реймсом»

Игрок «Лилля» забил гол на 45+30-й минуте первого тайма в матче Лиги 1 с «Реймсом»
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Защитник «Лилля» Бафоде Диаките открыл счёт в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (2:0) на 45+30-й минуте встречи.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Диаките – 45+30'     0:2 Дэвид – 90+3'    
Удаления: Коне – 15' / нет

В начале матча полузащитник «Лилля» Анхель Гомес столкнулся с 19-летним хавбеком «Реймса» Амаду Коне. Тогда игра была остановлена, поскольку Гомес потерял сознание после контакта с Коне. Амаду Коне получил прямую красную карточку за этот фол. Матч возобновился после того, как Гомес был отправлен в больницу. Из-за такой остановки к первому тайму было добавлено 30 минут.

На 90+3-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид — 2:0.

После этого матча «Лилль» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. Новый сезон Лиги 1 стартовал в пятницу, 16 августа.

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